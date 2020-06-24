Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не попал на торжества в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду, 24 июня, рассказали в пресс- службе главы Киргизии, передает информагентство ТАСС.

Отмечается, что Жээнбеков прилетел в Москву накануне вечером. После проведенного тестирования на коронавирус выяснилось, что положительный результат имеют два человека из делегации президента. После этого Жээнбеков принял решение не оставаться на парад, заявили в пресс-службе.

19 июня стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который переболел коронавирусом, передумал приезжать в Москву. В письме российскому лидеру Владимиру Путину он написал, что с большим удовольствием принял приглашение, однако ему не позволяет совершить визит эпидемиологическая ситуация.

Парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в 10:00. Мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление. Уточняется, что в связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.