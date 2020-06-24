Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства профинансировало первый в истории проект по поиску внеземных цивилизаций.

По сообщению издания Слово и Дело, получателем соответствующего гранта от NASA стал специалист по астрофизике Рочестерского университета Адам Франк.

Он и возглавит группу коллег, которые займутся непосредственно организацией поиска жителей иных планетных цивилизаций.

В своём исследовании Франк намерен, среди прочего, использовать техносигнатуры — так именуют зарегистрированные на Земле признаки активности в Космосе.