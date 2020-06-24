В телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой появился комментарий по поводу вчерашних вечерних сообщений в СМИ о задержании милицией людей у магазина Symbal.by. Приводим его полностью.

«Вчера некоторые интернет-ресурсы распространили информацию о задержаниях возле магазина ООО «Символ Бэй» в Минске, якобы связанных с массовыми задержаниями.

Сообщаю, что сведения искажены. Вечером 22 июня (Такая дата в комментарии пресс-секретаря МВД. – Ред.) на линию 102 позвонили несколько человек и рассказали, что возле дома №18 по проспекту Машерова происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль. Через несколько минут в популярных мессенджерах появилось видео с места происшествия.

Для разбирательства по указанному адресу выбыли сотрудники милиции. В итоге участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД Минска, сотрудники которого проводят проверку по факту драки и повреждения автомобиля.

Сейчас устанавливаются причины происшествия, в связи с чем начат административный процесс в отношении еще нескольких человек».

К комментарию приложена запись нескольких звонков в милицию.