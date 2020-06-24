На днях акции солидарности по всей стране закончились массовыми задержаниями. Правоохранительные органы действовали по старой схеме: люди в штатском, без опознавательных знаков, не представляясь и не показывая удостоверения, хватали людей на улице и бросали в автозаки, к некоторым была применена физическая сила. TUT.BY спросил у МВД, Генеральной прокуратуры и правозащитника: имеют ли право сотрудники милиции работать на акции в штатском; как понять, что перед тобой страж порядка; в каких случаях к задержанному могут применять физическую силу.

В понедельник в судах по всей стране проходили процессы над теми, кто был задержан во время акции солидарности, некоторые утверждали: они просто проходили мимо, но их схватили люди в штатском и доставили в отделение милиции. А имеет ли право милиция работать таким образом? Буквально за несколько дней до этих событий в эфире телеканала ОНТ министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что в ведомстве идет работа — милиция отслеживает, «кто как себя ведет, к чему призывает, какие выдает лозунги» и отметил:

— Но мы стараемся глаза не мозолить, не давить на людей присутствием в форме.

TUT.BY за разъяснениями о работе милиции во время акций солидарности обратился в МВД, Генеральную прокуратуру и к правозащитнику.

1. Каким указом или приказом регламентировано то, что сотрудник милиции может работать в штатском?

— Сотрудники органов внутренних дел при выполнении возложенных задач могут осуществлять охрану общественного порядка как в форменном обмундировании, так и в гражданской форме одежды. Это регламентировано внутренними нормативными правовыми актами МВД, — комментируют TUT.BY в МВД.

Павел Сапелко, юрист лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», отмечает: в Законе об органах внутренних дел этот вопрос никак не регламентирован.

— Но мне хочется обратить внимание на документ ОБСЕ «Руководящие принципы по свободе мирных собраний». В пункте 153 указано: «Необходимо, чтобы сотрудников полиции было легко отличить (в том числе по личным опознавательным знакам). Когда сотрудники правоохранительных органов находятся в форме, на их форменной одежде и/или головных уборах должны быть личные опознавательные знаки (например, имя или номер). Они не имеют права снимать или скрывать такие опознавательные знаки, или препятствовать другим лицам читать эту информацию во время собрания». И как члена ОБСЕ нашу страну это тоже касается. Наверное, сотрудник милиции может работать без форменного обмундирования, но тогда на нем должен быть жилет, на котором будет написано милиция и указан личный номер. Например, если сотрудник органа внутренних дел совершит уголовное действие, его можно будет сразу идентифицировать, — добавляет Сапелко.

2. Кто определяет, что во время пикетов или акций милиционер будет в штатском? Такое решение принимается перед каждым мероприятием или есть указание, что на каждой акции милиция работает без формы?

— Решение об осуществлении охраны общественного порядка в форменной или гражданской одежде принимает командир или начальник подразделения. Сотрудники милиции могут нести службу в штатском, в том числе для разведки и оценки обстановки с целью предупреждения террористических актов и беспорядков, а также выявления организаторов массовых беспорядков и лиц, вынашивающих террористические намерения, — говорят в МВД.

3. Должен ли представляться человек в штатском тому, кого задерживает? Как понять, что это сотрудник милиции?

— При обращении к гражданину сотрудник милиции должен представиться, сообщить свои звание и фамилию. Однако эти требования не распространяются на случаи возникшей необходимости незамедлительного пресечения сотрудником правонарушения, задержания лиц, их совершивших, а также пытающихся скрыться, — высказывает свою позицию Министерство внутренних дел.

Правозащитник Павел Сапелко приводит статью 23 Закона об органах внутренних дел, где говорится: «Сотрудник органов внутренних дел во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности».

— Первоначально милиционер должен представиться, показать удостоверение, а уже потом разъяснить, почему человек должен подчиниться его требованиям, — комментирует Сапелко.

Но на практике задержание часто выглядит иначе. В ситуациях, когда люди в штатском, не представляясь, ничего не объясняя, хватают человека и бросают в автозак, по словам правозащитника Павла Сапелко, можно говорить о применении физической силы.

4. В каких местах имеют право задерживать люди в штатском?

— В соответствии с Законом «Об органах внутренних дел» каждый сотрудник милиции обязан принять возможные меры по пресечению преступления, административного правонарушения, спасению граждан, оказанию нуждающимся необходимой помощи, установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, административное правонарушение, выявлению очевидцев преступления, административного правонарушения, охране места происшествия, — так на вопрос TUT.BY ответили в МВД.

5. Задерживаются все, кто находится на месте пикета? Как сотрудники вычисляют в толпе, кто пришел на акцию, а кто там оказался случайно, если, судя по видео, людей просто хватают и тянут в автозак? Ведь никто не спрашивает, что здесь делает человек.

— При проведении несанкционированных массовых мероприятий сотрудники милиции предупреждают (в том числе с использованием звукоусиливающей аппаратуры) собравшихся о том, что действия участников мероприятия являются незаконными, и только после неоднократных предупреждений производят пресечение правонарушений и при необходимости задержание лиц, нарушающих общественный порядок.

Кроме того, Министром внутренних дел, начальниками ГУВД, УВД постоянно обращается внимание сотрудников милиции на необходимость неоднократного предупреждения даже тех граждан, которые специально вышли на акцию. Если они реагируют — их не задерживают. Задерживают только тех, кто умышленно и специально игнорирует требования милиционеров. «Вычисляют» только тех лиц, кто уже не в первый раз становится в эту «очередь», — комментируют в Министерстве внутренних дел.

6. Могут ли люди в штатском применять физическое насилие в отношении задержанных? Если да, в каких случаях?

В статьях 26−28 Закона об органах внутренних дел расписано, когда сотрудник милиции может применять физическую силу и спецсредства. Оказывается, человека сначала должны предупредить о том, что к нему будет применена физическая сила.

«Применению физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники должно предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они применяются, предупреждение о намерении их применить, за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия.

Во всех случаях, когда избежать применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники невозможно, сотрудник органов внутренних дел обязан стремиться причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан, а также принять меры по немедленному оказанию пострадавшим медицинской и иной необходимой помощи» (ст. 26 Закона об органах внутренних дел).

Кроме того, физическую силу применяют, «если ненасильственными способами это сделать невозможно» (ст. 27). Как рассказывает TUT.BY Павел Сапелко, юрист лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», слова сотрудников милиции о том, что акция незаконна и всем нужно разойтись, нельзя расценивать как предупреждение о применении физической силы.

— Право на мирное собрание гарантировано международными обязательствами, нашей Конституцией и должно обеспечиваться. Но сегодня это право не обеспечивается, поэтому человеку, который приходит на акцию, нужно быть готовым, что мирное собрание закончится тем, что человек будет задержан. Поэтому правозащитники рекомендуют людям интересоваться у милиционеров о своем задержании в вежливой форме, не оказывать сопротивления, иначе можно стать обвиняемым по уголовному делу, — советует Павел Сапелко.

Правозащитник считает, что люди, выходя на мирное собрание, действуют законно и правомерно, а милиция незаконно ограничивает их права. Но судебная практика по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КОАП такова: суд признает действия сотрудников милиции законным, а неповиновение им — незаконным.

А вот что на этот вопрос ответили в МВД:

— В соответствии с Законом «Об органах внутренних дел» (ст. 27 «Применение физической силы») сотрудник органов внутренних дел применяет физическую силу, а не насилие, в том числе боевые приемы борьбы, подручные средства для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, самообороны, преодоления противодействия его законным требованиям, если ненасильственными способами это сделать невозможно.

7. Во время акций люди в штатском всех снимают на камеру. Для чего? Это значит, что потом человеку придет штраф по почте? Нужно ждать вызова в милицию?

— Для охраны общественного порядка при проведении массового мероприятия могут привлекаться сотрудники милиции, осуществляющие документирование и фиксацию правонарушений и иных противоправных действий участников массового мероприятия или других лиц, в том числе с использованием фото- и видеосредств, — комментируют в МВД.

По мнению правозащитника Павла Сапелко, такая съемка может стать основанием для административного дела.

— Не исключено, что после этого человека вызовут в милицию для составления протокола, а дальше направят дело в суд. Но сразу автоматически нельзя привлечь к ответственности по ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КОАП, значит, и штраф по почте прийти не может. Чтобы привлечь к ответственности, человек должен дать объяснения, его ознакомят с протоколом, и только суд принимает решение, потому что по данной статье предусмотрен административный арест. Записи, которые делают люди в штатском на мероприятии, потом часто используются в суде как доказательство.

Я бы рекомендовал человеку, которому вменяют ст. 23.24, быть активным во время суда, задавать вопросы милиционерам-свидетелям. Например, как человек хлопал во время акции, как его задерживали, просить показать всю съемку, а не короткий эпизод, по которому нельзя сделать никаких выводов.

8. А если человек мимо проходил, но был задержан со всеми, что ему делать?

— Тогда он должен будет использовать все средства административного процесса, чтобы доказать свою невиновность. По закону, орган, ведущий административный процесс, должен доказать виновность, но на практике будет иначе, — отмечает юрист. — Против задержанного, как правило, свидетельствуют другие сотрудники милиции. Как человек может доказывать cвою невиновность? Например, он вышел из кафе с друзьями и возвращался домой по проспекту, но оказался в отделении милиции. Доказательствами в этом случае могут стать показания свидетелей, тех самых друзей, чек из кафе, можно ходатайствовать перед судом, чтобы в кафе запросили записи камер, — говорит правозащитник.

9. Как родственникам понять, где вообще находится задержанный, если телефон у человека забирают и не дают позвонить? По каким номерам должны звонить близкие?

— В соответствии со ст. 8.2 ПИКоАП РБ сотрудники милиции по просьбе гражданина, задержанного за совершение административного правонарушения, в течение трех часов должны уведомить о месте его нахождения близких родственников, совершеннолетних членов семьи, защитника, нанимателя, администрацию учреждения образования, учащимся или студентом которого он является. В случае задержания несовершеннолетнего уведомление родителей или лиц, их заменяющих, обязательно, — заявляют в МВД.

— Правозащитники и Комитет против пыток ООН настаивают, чтобы в каждом государстве был единый реестр задержанных. Такого реестра в Беларуси нет и нет единого телефона, по которому можно позвонить и получить справку о задержанном. Поэтому нужно обращаться в дежурные части районных отделов внутренних дел, центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания органов внутренних дел. По закону, у каждого задержанного есть право на то, чтобы его родные были извещены о случившемся и о том, где он сейчас находится, — добавляет Павел Сапелко.

10. Если проходит акция, человеку вообще лучше на улицу не выходить, если он не собирается принимать в ней участие?

— Право присутствовать или нет на массовом мероприятии, акции остается за самим гражданином. Однако в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии гражданин может быть привлечен к установленной законом ответственности.

Людей же, которые прогуливаются мимо, никто не трогает, — комментируют TUT.BY в МВД.

Совет от правозащитника: кто не планирует участвовать в мирном собрании, лучше остаться дома, иначе есть риск задержания.

11. Следит ли прокуратура за тем, что происходило во время последних акций?

— Отметим, что прокуратура не занимается оперативной деятельностью. В органах прокуратуры рассматриваются обращения граждан и организаций о нарушениях законодательства. После проведения надзорной проверки при наличии достаточных оснований принимаются меры прокурорского реагирования, — отвечают в Генпрокуратуре.

— Экс-генеральный прокурор Григорий Василевич советовал милиционерам носить форму на акции либо, если они работают в штатском, представляться человеку. Изменилась ли позиция ведомства?

— Законодательство не содержит императивной нормы, обязывающей сотрудников милиции во всех случаях находиться при исполнении обязанностей в форменном обмундировании, а также предъявлять служебное удостоверение. Более того, наличие форменной одежды может препятствовать эффективному проведению некоторых мероприятий, — комментируют в отделе информации Генеральной прокуратуры.

Акция в Молодечно. Фрагмент фото: Настасья Уткина, «Рэгіянальная газета»

Акция в Молодечно. Фрагмент фото: Настасья Уткина, «Рэгіянальная газета»

12. В случае незаконного применения физической силы, задержания, куда человек может обратиться?

— Если гражданин или организация полагает, что сотрудник органов внутренних дел нарушил их права, совершил незаконные действия, он (она) вправе их обжаловать в вышестоящий государственный орган или вышестоящему должностному лицу системы МВД, прокурору либо в суд по месту совершения противоправного деяния, — рассказывают алгоритм действий в Генеральной прокуратуре. — Обратим также внимание, что по правилам ч. 2 ст. 174 УПК принятие решений по поступившим заявлениям или сообщениям о преступлениях, совершенных должностными лицами органов внутренних дел, относится к компетенции органов предварительного следствия.