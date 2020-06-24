Пресс-служба министерства Европы и иностранных дел Франции озвучила отношение этого ведомства к тому, как проходит избирательная кампания в Беларуси, в коротком заявлении:

«Заключение под стражу двух кандидатов на предстоящих президентских выборах в Беларуси и аресты граждан и журналистов в ходе недавних манифестаций в их поддержку противоречат международным обязательствам Беларуси, являющейся членом ОБСЕ.

Франция призывает Беларусь соблюдать свои обязательства и обеспечить уважение свободы выражения мнений и проведения демонстраций».