Известная белорусская модель пока не намерена выходить из самоизоляции.

«Многие отмечают, что в период вынужденной изоляции и карантина ощутили острую необходимость в контакте с природой, – поделилась своими наблюдениями с подписчиками в соцсетях супермодель мира и мать троих детей. – У меня же реакция обратная: я скучаю по городу. По ожиданию зеленого сигнала светофора на пешеход- ном переходе, по асфальту, отдающему накопленный за день жар поздним вечером, по моему имени, произнесенному вслух бариста, по шуму города, по возможности потеряться в толпе и идти, бродить, наблюдать… Я пока не собираюсь возвращаться к привычной жизни, но, изредка выезжая в город, получаю особое удовольствие…»

Правда, модель признавалась, что не сразу смирилась с новым режимом жизни. Но примерно через месяц даже смогла найти для себя немало плюсов в сложившейся ситуации!

«Я выстроила четкий график, – рассказала Екатерина. – Сначала только детский. Это помогло и детям, и взрослым. Ушло напряжение и ощущение того, что ничего не успеваешь и что все делается наполовину. Ситуация перестала быть стрессовой после того, как я сделала четкий график и для себя. У меня есть возможность заниматься своими делами, поскольку помогает няня. Я благодарна за возможность провести много времени с детьми и за шанс обратить пристальное внимание на поведение, тревоги, переживания моих дочек. В обычной жизни в будние дни старшие девочки заняты в саду, мы проводим вместе лишь несколько часов в сутки. Сейчас, в ситуации, когда все и всё на виду, я вижу, какие проблемы с поведением есть у детей, на что нужно обратить внимание, чему уделить больше времени.

Я ложусь спать в желанное время, чего никогда не удавалось сделать раньше, – в 22.30. Начала много гулять – два-три раза в неделю отправляюсь на прогулку с палками для ходьбы и прохожу 6–7 километров. Свежий воздух и природа дарят много сил и заряд бодрости! А еще начала воплощать свою давнишнюю мечту – беру онлайн-уроки игры на гитаре. Занятия делают меня счастливой!

Я больше общаюсь с близкими – пускай и по телефону, но сейчас, как никогда, ощущаю, насколько они для меня дороги! Берегите себя и своих родных!»