21–24 июня в Беларуси формировались 5720 участковых избирательных комиссий. От инициативы #честные люди заявления об участии в этих комиссиях подали более 2000 человек. Практически всем им отказали.

Как считают в предвыборном штабе претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, им отказали необоснованно. По этому поводу там было принято обращение.

Соратники политика обращаются с призывом:

к членам президиумов Советов депутатов и исполкомов рассказать правду о том, каким образом принимались решения по участковым комиссиям;

к судьям, которые будут рассматривать жалобы на принятые решения, тщательно и объективно подходить к этой процедуре;

к организациям, которые «выдвинули» своих представителей, пересмотреть свои решения о выдвижении кандидатов в избирательные комиссии, чтобы там оказались достойные;

к тем, кто оказался в участковых комиссиях помимо своей воли, взять самоотвод, если не уверены в том, что будут считать голоса честно;

к членам комиссий, которые будут в них работать, сделать все возможное, чтобы прошли честные выборы.