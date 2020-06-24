На сайте “Удобный город” появилась петиция, авторы которой требуют от Генеральной прокуратуры Республики Беларусь запретить милиции задерживать на улицах мирных граждан.

“Требуем немедленно принять меры по пресечению незаконных действий правоохранительных органов, выражающихся в задержании мирных граждан на улицах белорусских городов, в том числе лицами в гражданской форме одежды, в применении к участникам мирных собраний насилия и жестокого обращения”, — говорится в петиции.

Авторы обращения предложили Генпрокуратуре обеспечить выполнение сотрудниками правоохранительных органов следующих правил:

— находиться в форменной одежде, которая будет ясно демонстрировать участникам мирных собраний, что они имеют дело не с бандитами, а с представителями власти;

— не использовать для перевозки задержанных людей автотранспорт без опознавательных милицейских знаков;

— не задерживать людей и не применять к ним силу только лишь за участие в мирных собраниях, без реальных и значительных (веских) оснований.

“Требуем соблюдения Конституции и международных стандартов. Мы — государство в центре Европы. Как отмечается в Руководящих принципах БДИПЧ ОБСЕ по свободе мирных собраний, неуместное, чрезмерное или незаконное применение силы правоохранительными органами может нарушить основные свободы и защищаемые законом права, подорвать отношения между полицией и обществом и стать причиной широкого распространения напряженности и беспорядков (пункт 171)”, — пишут авторы петиции.