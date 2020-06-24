Белорусы продолжают ожидать роста безработицы и уверены, что придется больше экономить.

BEROC и SATIO опубликовали результаты четвертой волны социологического исследования о том, как влияет коронакризис на население. Опрос был проведен с 8 по 15 июня.

По данным опроса, стабилизировалось падение доходов: 49,7% населения пожаловалисть на снижение своих доходов в июне (по сравнению с 45% в марте, 52% в апреле и 48,5% в мае). При этом 55% населения заявили о падении доходов по сравнению со временем до коронавируса.

Основные причины падения доходов прежние: сокращение заказов (34% среди тех, у кого упал доход, распространенная причина в Минске, среди работающих в сфере услуг), отмена премий (26%), сокращение зарплат (25%).

Компании продолжают сокращать для своих сотрудников рабочее время и отправляют в отпуска за свой счет. С сокращением рабочих часов в июне столкнулись 20% опрошенных (25% в мае) и 19% с отпусками за свой счет (против 20% в мае). Это основные причины снижения доходов для малых городов. 7% из тех, у кого снизились доходы, столкнулись с задержками зарплат.

Улучшения не ожидают

Опрос показал, что белорусы прочувствовали негативные экономические изменения и не ожидают улучшения в ближайшем будущем. Между тем, незначительные улучшения все-таки есть.

Особенно это заметно с ожиданиями по поводу развития эпидемии: в мае ухудшения ситуации ожидали 66% опрошенных, а в июне их уже меньше – 52%.

В июне ожидают роста безработицы 74% респондентов, в мае таких людей было 78%.

Отмечается, что по сравнению с маем стали реже отмечать рост безработицы белорусы в возрасте 45-54 лет, а также те, кто работает на частных предприятиях.

Как и в мае, белорусы уверены, что им придется больше экономить: в мае так считало 78% респондентов, в июне – 76%.

Стали чаще заявлять, что придется меньше экономить, квалифицированные рабочие. То, что придется экономить больше, уверены работники сельского хозяйства.

Что на рынке труда

Динамика на рынке труда остается негативной, но темпы ухудшения снижаются.

С потерей работы за последние две недели столкнулись 4,5% респондентов, нашли работу – только 1,1%.

Однако, риски потери работы в Минске и областных центрах снижаются.

18,7% белорусов знакомы с теми, кто потерял работу. В мае таких было 24,5%.