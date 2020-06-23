Созданный в японском Институте физико-химических исследований Riken суперкомпьютер «Фугаку» признали наиболее быстрым в мире.

Как передает Kyodo, к такому заключению пришли эксперты международного проекта «Топ-500».

Специалисты, определяющие самые мощные суперкомпьютеры в мире, установили, что скорость вычислений у «Фугаку» в 2,8 раза выше, чем у суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США. Кроме того, «Фугаку» лидировал и в трех других категориях, где оценивались возможности применения компьютера в сферах искусственного интеллекта и промышленности, а также для анализа больших цифр.