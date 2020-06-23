Отлаженная работа общественных институтов и высокий уровень жизни в Швеции – результат функционирования демократической системы власти. Это значит, что система построена на принципах сменяемости, открытости и подотчетности обществу. Как она устроена на практике? Раз в четыре года в стране проходят выборы в парламент, по итогам которых формируется новое правительство. Редактор Meduza Александр Поливанов рассказывает об особенностях выборов в Швеции.
1. На парламентских выборах больше всего голосов набирает одна и та же партия. Но не всегда она формирует правительство
Швеция — парламентская монархия; это значит, что здесь нет президентских выборов, есть только парламентские. Партия, получившая большинство (или коалиция из нескольких партий, если ни одна не получила больше 50%), формирует правительство и назначает премьер-министра, как правило, им становится руководитель партии.
Набрать больше 50% голосов не удавалось ни одной партии уже 50 лет – с 1968 года, когда такого результата достигли социал-демократы. В последующие полвека они неизменно выигрывали у конкурентов, но вот правительство формировать могли не всегда: иногда их оппоненты объединялись в коалицию, и их голосов хватало, чтобы обойти социал-демократов. Так, например, происходило в 1970-х, начале 1990-х и 2000-х годах.
Как распределятся голоса и какие партии в итоге будут формировать правительство – всегда интрига выборов.
2. На выборы приходит много людей. Очень много
На парламентских выборах 2018 года явка в Швеции составила 87,18%. Это рекордный показатель за последние десятилетия, но вообще-то явка на выборах в Швеции с 1950-х никогда не была ниже 80%, а в 1970-е и вовсе регулярно превышала 90%.
На высокую явку влияют много факторов: и проверенное годами доверие к демократическим институтам, и уважение конкретно к выборной системе, исключающей любую возможность фальсификации, и то, что одновременно с парламентом выбирают местные и региональные власти. (Разумеется, властей муниципалитета или региона выбирают местные избиратели, а не назначают из Стокгольма). Каково действие этих факторов на местах? Разбивка по избирательным округам показывает, что лишь в паре мест в Швеции явка составляет меньше 80%; она не скачет от региона к региону.
3. В местных и региональных выборах могут участвовать все достигшие избирательного возраста жители. Даже иностранцы
Во многих странах в местных и региональных выборах участвуют только обладатели гражданства – но не в Швеции. Шведские законы позволяют голосовать на местных выборах (в муниципалитеты и региональные власти) жителям ЕС, Норвегии и Исландии без исключения, а остальным – если они живут в Швеции больше трех лет.
Логика тут такая: руководство должны выбирать те, кто живет в этом месте, вне зависимости от гражданства. Так выбранные политики будут обязаны заботиться об интересах всех, кто находится в их ведении — будь то послы или трудовые мигранты.
4. В выборах активно участвует молодежь. А для тех, кому нет 18, устраивают свои специальные выборы
В распределении явки по возрастным группам нет аномалий: молодежь участвует в выборах точно так же, как и представители старшего поколения. Молодые люди готовятся к голосованию заранее: директора школ имеют право приглашать представителей разных политических партий, чтобы ученики узнали о том, как работает демократическая система страны, и о том, какие партии что предлагают, – имели возможность сравнить и сделать собственные выводы. По собственной инициативе агитация в школах партиям запрещена.
Как и в большинстве других стран, голосовать в Швеции можно с 18 лет, но, в отличие от других государств, старшеклассники все же могут поучаствовать в выборах. Для них проходит эксперимент Skolval («Школьные выборы»). Он заключается в том, что школа может подать уведомление о намерении участвовать в выборах, и тогда школьники, начиная с седьмого класса, могут голосовать, используя те же бюллетени, что и взрослые. Результаты этих выборов не засчитываются, но мало чем отличаются от ”взрослых”. В 2018 году первой все-таки оказалась Умеренная коалиционная партия (21,23% у школьников против 19,84% и «второго места» у взрослых). Существенные различия, правда, есть в середине списка — молодежь охотнее отдает голоса Партии зеленых.
В 2018 году в эксперименте приняли участие 1528 школ, в которых проголосовала почти 391 тысяча учеников. Аналогичным образом проводятся выборы в Европарламент, правда, в них участвует на порядок меньше школ.
5. Есть кандидаты, которые набирают меньше 10 голосов. Не процентов, а голосов
Во-первых, в Швеции очень легко зарегистрировать свою партию — это делается в уведомительном порядке. Во-вторых, каждый голосующий может вписать в бюллетень название партии, за которую хочет проголосовать, и это не будет считаться порчей бюллетеня. Напротив, на участках предусмотрено наличие чистых бюллетеней, чтобы избиратель имел возможность отдать свой голос за кого пожелает, вписав своего кандидата.
Из-за этого на каждых выборах случаются курьезы — например, в 2014 году целых 86 голосов набрала некая «Сатанинская инициатива» (Satanistiskt initiativ). А не слишком известные на шведской политической арене «Республиканцы» набрали всего девять голосов, и это существенно хуже, чем в 2010-м, когда за них проголосовали 14 раз.
Отдельного упоминания заслуживает «Партия Златана» (по имени знаменитого шведского футболиста Златана Ибрагимовича) с семью голосами, Дональд Дак, Путин и Христос (каждый – меньше пяти голосов), а также партии, вписанные в бюллетень с грамматическими ошибками. Например, Direkt Demokrati и Direktdemokrati («Прямая демократия» и «Прямаядемократия») обе набрали по 9 голосов.
Эту особенность шведской политической системы легко свести к анекдоту, но на самом деле она, во-первых, дает шанс мелким партиям заявить о себе (и уж точно исключает возможность недопуска какой-либо партии к выборам), во-вторых, показывает, насколько мало «протестное» голосование в Швеции: в сумме все партии не из числа топ-9 набрали лишь один процент голосов.
6. Политики имеют равный доступ к СМИ. Пребывание у власти не дает возможности контроля над масс-медиа
Первый и второй каналы Шведского Телевидения, а также Шведское Радио работают по модели общественного вещания. Руководит этими масс-медиа специальное правление: оно состоит из 12 членов, которые номинируются парламентскими партиями, и независимого руководителя. Такое устройство исключает возможность монопольного контроля за СМИ, например, партией, находящейся у власти. Основная задача правления – следить за соблюдением баланса и объективной подачей новостей, — а значит, на телевидении рассказывают обо всем, что происходит в стране, не избегая, например, критики правительства или освещения протестных акций.
Как финансируется эта система? Возможности бюджетного контроля над телевидением и радио государство также лишено. Вместо этого жители Швеции платят за телевидение и радио – посредством специального налога. Еще одно следствие достаточно высокой платы (максимум 1300 крон, то есть около 123 евро*), на шведском общественном телевидении нет рекламы.
Что касается газет, то многие из них на полосе с выходными данными указывают, какой идеологии придерживается редакция — газеты могут быть социалистическими, либеральными, независимыми и так далее. Это делает прессу максимально открытой: она не скрывает, на каких позициях стоит. И да, это не значит, что социалистические газеты не критикуют социал-демократов: это значит, что они критикуют их с социалистических позиций.
- * Здесь и далее цены приведены по состоянию на февраль 2018 года.
7. Наблюдать за выборами может каждый. Буквально каждый
Если вы сомневаетесь в том, что выборы проходят честно, приходите на любой участок для голосования и наблюдайте за тем, как все проходит. Да-да, именно вы: наблюдателем может стать и подданный Швеции, и гражданин другой страны.
Единственное правило, которое при этом нужно соблюдать, — не мешать процессу выборов, то есть не загораживать урны от голосующих, не отвлекать их расспросами, не создавать давку.
Кстати, избранные в парламент депутаты сами часто становятся наблюдателями — обычно именно они ездят от Швеции в другие страны смотреть, насколько свободно проходит голосование.
8. Политика в Швеции — не мужская профессия. Почти половина парламентариев – женщины
По результатам выборов 2018 года в шведском парламенте оказались 188 мужчин и 161 женщина. А после выборов четырьмя годами ранее баланс был 197 на 152.
Это, кстати, отражает и гендерный баланс голосующих: среди тех, кто пришел на избирательные участки, практически равное количество мужчин и женщин.
9. …И вообще парламент — очень разномастная структура
Поскольку и для тех, кто выбирает, и для тех, кто хочет быть избранным, существует только одно ограничение — и тому, и другому должно исполниться 18 лет — в шведском парламенте представлены самые разнообразные депутаты. Например, самому молодому на момент избрания исполнился 22 год, а самому пожилому — 85. Самая популярная возрастная группа в парламенте — с 30 до 49 лет (31,5%). Tех, кто моложе — 5%.
Добавьте к этому почти полное равенство между мужчинами и женщинами, а также около 11,5% парламентариев, которые родились за рубежом, и разный уровень образования (около четверти имеют только среднее, но не университетское образование) и доходов — и получится, что парламент по-настоящему представляет всех, кто живет в стране.
10. При этом, работа народным избранником вовсе не самая высокооплачиваемая
А вот с финансовой точки зрения работа парламентария в Швеции не сверхпривлекательна. Зарплата депутата составляет 68,4 тысячи крон в месяц (около 6488 евро), но с этой суммы надо заплатить все налоги, то есть более 50% (включая подоходный и местный). Отдельно подчеркивается, что если депутат приезжает на работу за рулем собственного частного автомобиля, ему положена компенсация в 26,5 кроны (около 2,5 евро) за 10 км. В отдельных случаях – например, когда на улицах нет подходящего общественного транспорта — депутату могут оплатить такси.