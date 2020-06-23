1. На парламентских выборах больше всего голосов набирает одна и та же партия. Но не всегда она формирует правительство

Швеция — парламентская монархия; это значит, что здесь нет президентских выборов, есть только парламентские. Партия, получившая большинство (или коалиция из нескольких партий, если ни одна не получила больше 50%), формирует правительство и назначает премьер-министра, как правило, им становится руководитель партии.

Набрать больше 50% голосов не удавалось ни одной партии уже 50 лет – с 1968 года, когда такого результата достигли социал-демократы. В последующие полвека они неизменно выигрывали у конкурентов, но вот правительство формировать могли не всегда: иногда их оппоненты объединялись в коалицию, и их голосов хватало, чтобы обойти социал-демократов. Так, например, происходило в 1970-х, начале 1990-х и 2000-х годах.

Как распределятся голоса и какие партии в итоге будут формировать правительство – всегда интрига выборов.