Белорусский скульптор Игорь Зосимович изготовил мемориальную доску в память о народном писателе Василе Быкове. «Минск-Новости» узнало, где и когда ее установят.

Инициатором установки мемориальной доски в честь классика белорусской литературы выступили благотворительный фонд Марии Магдалены Радзивилл и Ассоциация белорусов Швейцарии при поддержке МИД, Министерства культуры и Мингорисполкома. Еще в 2018 году появилась такая идея, были собраны средства на создание и установку доски.

— В январе 2020-го началась работа над проектом и изготовлением мемориальной доски Быкову. Работали вместе с архитектором Виктором Карако. Решено сделать вертикальную композицию — 1,83 м в длину и 0,5 м в ширину. Размер обусловлен местом установки — на выступающем пилоне дома № 10 на ул. М. Танка, в котором долгое время и жил писатель, — рассказывает И. Зосимович.

Центральную часть доски занимает портрет классика, отлитый в бронзе.

— Образ Быкова создавал по фотографиям и видеоматериалам. Лично вживую видел его только однажды на расстоянии 20 м — в 1995 году возле Оперного театра на каком-то мероприятии, — отметил скульптор. — За основу взял хрестоматийный образ, который все знают и помнят. Когда сын писателя Сергей приходил ко мне посмотреть на работу, то я очень удивился его схожести с отцом и поправил несколько деталей, которые добавили характерных черт портрету. Оба сына Василя Быкова одобрили скульптурную композицию.

Сама мемориальная доска выполнена из латунного листа. На него нанесен фрагмент текста из произведения литератора. Что конкретно, пока не озвучивают — хотят сохранить интригу до церемонии открытия.

— Изначально установить мемориальную доску планировали в мае, но из-за пандемии решили перенести на более поздний срок — осень. Возможно, торжество состоится в ноябре, — говорит И. Зосимович. — Работа готова и ждет своего часа.

Справочно

Василь Быков (1924–2003) — уроженец д. Бычки Ушачского района Витебской области. Участник Великой Отечественной войны, события которой и легли в основу его многочисленных повестей. Среди них «Альпийская баллада», «Сотников», «Мертвым не больно», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Журавлиный крик», «Знак беды». В 1980 году получил звание «Народный писатель Беларуси».

В послевоенные годы жил в Гродно, где работал в газете. В 1978-м переехал в Минск. Избирался депутатом Верховного Совета БССР в 1978–1989 годах. Позже вел активную общественную деятельность. С 1997-го жил за границей в политической эмиграции. На родину вернулся за месяц до смерти.