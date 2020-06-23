Продолжаются суды над людьми, которые в конце прошлой недели приходили на пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, выстраивались в «цепи солидарности», просто проходили мимо этих мест и были задержаны милицией.

Как сообщается на сайте spring96.org, в основном их судят за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Только в Минске вчера состоялось более 60 судебных заседаний. Людей в большинстве случаев штрафуют – от 15 до 50 базовых величин.

Однако есть приговоры, по которым граждан отправляют в тюрьму. В Ганцевичах, к примеру, журналиста Сергея Багрова приговорили к 15 суткам ареста. Его коллегу Александра Познякова оштрафовали в общей сложности на 30 базовых величин.

Случаи задержания и применения физического насилия к журналистам со стороны милиции в стране не единичны. Обеспокоенная таким развитием событий, Белорусская ассоциация журналистов сделала заявление, которое поддержали около 40 негосударственных медиа.

В нем содержится требование прекратить преследование журналистов иностранных и негосударственных СМИ, а также фрилансеров за исполнение ими своих профессиональных обязанностей.