Следователи устанавливают родителей пятерых новорожденных детей, обнаруженных в квартире на северо-востоке Москвы, возбуждено дело сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения пяти новорожденных», — сказала Иванова во вторник «Интерфаксу«.

По версии следствия, днем 23 июня в квартире дома по улице Аргуновской обнаружено пятеро младенцев.

«По предварительным данным, их возраст приблизительно от 6 дней до 6 месяцев. Также в квартире с детьми находились две женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются», — сказала Иванова.

Она отметила, что на месте происшествия работают следователи, устанавливаются родители детей, а также все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что новорожденные дети из квартиры в Останкинском районе Москвы направлены в больницу.

«Малыши находятся в безопасности, их отправляли в больницу, им ничего не угрожает. Внешне они здоровы, но не знаем, что покажут анализы. Ведутся следственные действия, работают полиция, органы опеки, будем разбираться», — сказала Ярославская «Интерфаксу» во вторник.

На вопрос о том, действительно ли это дети, рожденные российскими суррогатными матерями для граждан Китая, Ярославская сказала: «Официальной информации по этому поводу нет, давайте дождемся официального заявления от Следственного комитета».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Останкинском районе Москвы нашли пятерых детей возрастом от нескольких дней до месяца, с ними была одна няня-китаянка и документы на них на китайском языке.