В нем в основном участвовали проживающие в США белорусы. Они по примеру жителей Беларуси выстроились в цепь неравнодушных.

«Очень бы хотелось, чтобы совсем скоро и в самой Беларуси такие акции, когда полиция и пожарные приезжают только, чтобы обеспечить твою безопасность, стали нормой. Мы собрались, к нам подошли полицейские, почитали плакаты, поддержали. И на такую акцию в США, если ты не перекрываешь движение и не создаёшь помех, не нужно разрешение. То есть, мы просто пришли, встали, патрульные увидели, что мы здесь и обеспечили безопасность тихонько. Очень дружелюбно», – написала в Фэйсбуке в интернете одна из участниц акции Светлана Хилько