Правительство Литвы в понедельник решило вновь взимать консульский сбор с граждан Беларуси за рассмотрение ходатайства о выдаче национальной визы.

Согласно принятому в 2011 году решению, такой сбор вообще не взимался.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что данный проект предлагает скидку в 50% для граждан Беларуси за выдачу национальных виз, что будет паритетным зеркальным решением, так как белорусы такую скидку к гражданам Литвы применяют.

Согласно новому порядку, с июля виза гражданам Беларуси обойдется в 60 евро.