Суд в Бишкеке признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева.

«Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества», — объявил судья.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год.

В конце июня 2019 года с Атамбаева сняли неприкосновенность, после того как Генпрокуратура сочла обоснованными обвинения, выдвинутые против него группой депутатов парламента — в коррупции и незаконном обогащении.

В августе 2019 года сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Сторонники экс-президента оказали сопротивление, с обеих сторон пострадали около 200 человек, погиб боец спецназа. Атамбаев был задержан и обвинен в коррупции.