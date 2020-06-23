Национальный олимпийский комитет Беларуси (НОК) по такому поводу опубликовал специальное сообщение.

Помимо традиционных поздравлений и пожеланий функционеры от спорта отметили, что несмотря на перенос Олимпийских Игр в Токио из-за пандемии коронавируса, «белорусские атлеты продолжают усиленную подготовку к стартам, преодолевая трудности и демонстрируя силу духа и волю к победе».

Сами же атлеты, отличившиеся спортивными достижениями, стали участниками видеоролика, как сообщили в НОК, специально записанного к Международному олимпийскому дню.

В нем участвуют: олимпийские чемпионы Александр Медведь (борьба вольная), Сергей Макаренко (гребля на байдарках и каноэ), Дарья Домрачева (биатлон), Андрей Арямнов (тяжелая атлетика), Максим Мирный (теннис), призеры Игр Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок (все – гребля на байдарках и каноэ), Любовь Черкашина, Ксения Санкович (обе – художественная гимнастика), Александра Герасименя (плавание), двукратный чемпион мира по велоспорту Евгений Королек, чемпионка II Европейских игр по дзюдо Марина Слуцкая, чемпион II Европейских игр Дмитрий Асанов (бокс), победительница Европейских игр 2015 и 2019 годов Василиса Марзалюк (борьба), Татьяна и Виталий Михайловы, Марина Зуева (все – конькобежный спорт), Татьяна Холодович, Ольга Мазуренок, Максим Недосеков (все – легкая атлетика).

Международный олимпийский день стал отмечаться с 1948 года. 23 июня 1894 года был создан Международный олимпийский комитет.