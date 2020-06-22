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Владимир Путин не исключает, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения будут приняты в российской Конституции.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет» — сказал президент в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин». Цитату приводит ТАСС. Сам фильм будет показан на телеканале «Россия 1» в 22:00 21 июня.

Говоря о поправке, позволяющей обнулить его президентские сроки, Путин заявил следующее: «Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Но фактически оно будет идти с 25 июня. Изменения в основной закон страны, в том числе поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, уже одобрены Госдумой. Однако президент заявлял, что поправки будут считаться принятыми только после одобрения гражданами на голосовании.

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