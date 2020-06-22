Министерство труда и социальной защиты населения в комментарии к указу президента Беларуси №232 от 20 июня «О повышении пенсий» разъяснило, как после перерасчета вырастут пенсии с 1 июля.

Указом предусматривается проведение с 1 июля перерасчета всех трудовых пенсий:

• по возрасту

• за выслугу лет

• по инвалидности

• по случаю потери кормильца.

Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6%.

Так, средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля (Myfin.by – $198 по курсу НБРБ) и увеличится:

• на 5,2% по сравнению с июнем 2020 года (447,5 рубля, Myfin.by – или $184).

• на 12,5% по сравнению с июлем 2019 года (418,4 рубля, Myfin.by – или $205).

Перерасчет пенсий в июле будет произведен более чем 2,4 млн пенсионеров.

На выплату пенсий в 2020 году будет направлено более 13,4 млрд рублей, в том числе на перерасчет по данному указу 335 млн рублей .

Минтруда в комментарии подчеркивает, что:

• Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.

• Размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в июле не изменяются. Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), было в феврале (на 3,5%) и в мае (на 2,9%), очередное планируется в августе .

Справочно:

Законодательством предусматривается установление к пенсиям:

доплат – лицам в возрасте старше 75 лет.

надбавок на уход – инвалидам 1 группы и лицам в возрасте старше 80 лет;

повышений – Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам, другим категориям граждан.