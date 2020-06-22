В немецкой земле Нижняя Саксония действия белорусского водителя грузовика стали причиной материального ущерба, нанесенного 11 автомобилям. Об этом сообщает местная полиция, пишет Belmir.by.

Инцидент произошел в пятницу 19 июня на автобане А7 у города Хильдесхайм. Около 19.00 литовская 40-тонная фура с 28-летним белорусом за рулем попала в аварию, произошедшую не по его вине. В транспортное средство сзади врезался другой грузовик, не затормозивший вовремя при возникшем на трассе заторе. Полуприцеп оказался сильно поврежден, возникла опасность падения обломков и груза на проезжую часть. Тем не менее, поскольку автомобиль мог продолжать движение, на медленной скорости и при сопровождении полиции он доехал до ближайшей парковки. Там водителю и компании-экспедитору в Литве было указано, что дальнейшее движение запрещается, пока полуприцеп не отремонтируют.

Однако пострадавший около 22.15 продолжил движение и сразу же после выезда на А7 в наступающей темноте грузовик «растерял» на отрезке около 1 км множество обломков. По ним проехало большое число автомобилей, в результате чего 11 из них получили материальный ущерб, одна пассажирка была легко ранена, причем несколько машин пришлось эвакуировать. Для проведения работ по очистке трассы движение на автобане было заблокировано более чем на 2 часа. Образовался затор длиной 6 км. Полиция оценила общую сумму нанесенного ущерба в более чем 20 тысяч евро. Фуру отбуксировали на парковку ремонтной компании и установили на колеса блокиратор, чтобы она не могла ехать дальше.

С белоруса в качестве обеспечения будущего штрафа взят залог в размере 1 тысячи евро.