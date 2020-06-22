В Беларуси — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

В мемориале «Брестская крепость – герой» с 4 утра, с момента начала вторжения неприятельских войск в 1941 году, началось традиционное мероприятие по этому поводу.

Героическая оборона Брестской крепости продолжалась с 22 июня по конец июля 1941 года, пишет корреспондент БЕЛТА.

Защитники крепости – воины более чем 30 национальностей СССР – до конца выполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов советского народа в истории Великой Отечественной войны. 8 мая 1965 года крепости присвоено почетное звание «Крепость-герой».

Президент страны Александр Лукашенко, участвовавший в мероприятии, возложил венок к Вечному огню и выступил перед собравшимися.