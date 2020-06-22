Полный пакет документов для регистрации пока подала только одна инициативная группа – экс-банкира Виктора Бабарико.

Инициативные группы семи претендентов в президенты сдали в территориальные избирательные комиссии подписи для проверки, сообщили Sputnik в Центризбиркоме Беларуси.

Сбор и подача подписей в территориальные избирательные комиссии завершились в Беларуси 19 июня, а уже с 20 июня потенциальные кандидаты могут подавать документы для регистрации.

Как сообщили Sputnik в понедельник в ЦИК, пакет документов для регистрации на данный момент подала только одна инициативная группа – экс-банкира Виктора Бабарико.

Несмотря на арест, Бабарико может участвовать в предвыборной гонке, ограничением стало бы лишь признание судом его виновности.

В целом же, как проинформировали в Центризбиркоме, подписи сдали представители семи инициативных групп. «О количестве сданных подписей мы будем знать к 30 июня», – уточнили в ЦИК.

Ранее о сборе не менее 100 тысяч подписей заявляли в штабах следующих претендентов: Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Светланы Тихановской.

Из 15 зарегистрированных инициативных групп две (Олега Гайдукевича и Натальи Кисель) заявили о выходе из гонки, остальные шесть претендентов не собрали необходимое число подписей.

Регистрация кандидатов в президенты должна состояться до 14 июля.

Выборы главы государства пройдут в Беларуси 9 августа.