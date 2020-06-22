"Шахтер" приостановил "Рух"

Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 14-го тура.
«Славия-Мозырь» — «Смолевичи» 2:1
Голы: 1:0, Слюсар, 50 (пен); 1:1 — Вакулич, 52; 2:1- Теттех, 55.
«Слуцк» — «Неман» (Гродно) 0:1
Голы: 0:1, Забелин, 30.
«Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» 2:2
Голы: 0:1, Габриэль Рамос, 37; 1:1 — Кузьменок, 53; 1:2- Габриэль Рамос, 56 (пен), 2:2 — Кузьменок, 89.
«Динамо-Брест» — «Городея» 3:1
Голы: 0:1, С.Архипов, 28; 1:1 — Милевский, 29; 2:1- Лаптев, 66, 3:1 — Гордейчук, 71.
Голы: 0:1, Стасевич, 27; 0:2 — Нехайчик, 83.
Голы: 1:0 — Николаеску, 11 (пен).
Голы: 0:1, Диалло, 72; 1:1 — Лисакович, 76.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|БАТЭ
|14
|9
|3
|2
|29-14
|30
|2
|Шахтер
|14
|7
|5
|2
|20-6
|26
|3
|Динамо-Брест
|14
|8
|1
|5
|28-16
|25
|4
|Неман
|13
|7
|2
|4
|20-13
|23
|5
|Торпедо-БелАЗ
|14
|6
|5
|3
|18-14
|23
|6
|РЦОР БГУ
|14
|7
|2
|5
|17-15
|23
|7
|Витебск
|14
|5
|6
|3
|15-15
|21
|8
|Динамо-Минск
|14
|6
|2
|6
|18-12
|20
|9
|Ислочь
|14
|6
|2
|6
|16-19
|20
|10
|Слуцк
|14
|5
|3
|6
|17-21
|18
|11
|Славия-Мозырь
|14
|5
|3
|6
|17-22
|18
|12
|Рух
|14
|3
|7
|4
|11-13
|16
|13
|Городея
|14
|4
|3
|7
|12-20
|15
|14
|Минск
|12
|4
|1
|7
|14-24
|13
|15
|Смолевичи
|13
|1
|4
|8
|12-21
|7
|16
|Белшина
|14
|1
|3
|10
|10-29
|6