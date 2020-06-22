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Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 14-го тура.

«Славия-Мозырь» — «Смолевичи» 2:1

Голы: 1:0,  Слюсар, 50 (пен)1:1 — Вакулич, 522:1- Теттех, 55.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Слуцк» — «Неман» (Гродно) 0:1

Голы: 0:1,  Забелин, 30.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» 2:2

Голы: 0:1,  Габриэль Рамос, 371:1 — Кузьменок, 531:2- Габриэль Рамос, 56 (пен)2:2 — Кузьменок, 89.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Динамо-Брест» — «Городея» 3:1

Голы: 0:1,  С.Архипов, 28; 1:1 — Милевский, 292:1- Лаптев, 66, 3:1 — Гордейчук, 71.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Динамо-Минск» — РЦОР-БГУ 0:0

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Белшина» — БАТЭ 0:2

Голы: 0:1,  Стасевич, 27; 0:2 — Нехайчик, 83.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Витебск» — «Минск» 1:0

Голы: 1:0 — Николаеску, 11 (пен).

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Шахтер» — «Рух» 1:1

Голы: 0:1,  Диалло, 72; 1:1 — Лисакович, 76.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Шахтер" приостановил "Рух"

1 "Шахтер" приостановил "Рух" БАТЭ 14 9 3 2 29-14 30
2 "Шахтер" приостановил "Рух" Шахтер 14 7 5 2 20-6 26
3 "Шахтер" приостановил "Рух" Динамо-Брест 14 8 1 5 28-16 25
4 "Шахтер" приостановил "Рух" Неман 13 7 2 4 20-13 23
5 "Шахтер" приостановил "Рух" Торпедо-БелАЗ 14 6 5 3 18-14 23
6 "Шахтер" приостановил "Рух" РЦОР БГУ 14 7 2 5 17-15 23
7 "Шахтер" приостановил "Рух" Витебск 14 5 6 3 15-15 21
8 "Шахтер" приостановил "Рух" Динамо-Минск 14 6 2 6 18-12 20
9 "Шахтер" приостановил "Рух" Ислочь 14 6 2 6 16-19 20
10 "Шахтер" приостановил "Рух" Слуцк 14 5 3 6 17-21 18
11 "Шахтер" приостановил "Рух" Славия-Мозырь 14 5 3 6 17-22 18
12 "Шахтер" приостановил "Рух" Рух 14 3 7 4 11-13 16
13 "Шахтер" приостановил "Рух" Городея 14 4 3 7 12-20 15
14 "Шахтер" приостановил "Рух" Минск 12 4 1 7 14-24 13
15 "Шахтер" приостановил "Рух" Смолевичи 13 1 4 8 12-21 7
16 "Шахтер" приостановил "Рух" Белшина 14 1 3 10 10-29 6

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