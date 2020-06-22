Поздно вечером 19 июня Виктор Хващевский возвращался с работы домой. На проспекте Дзержинского, где в этот вечер выстроилась очередь солидарности, заметил знакомую, которую не видел 20 лет. Вышел из машины, разговорились, вскоре на тротуар выбежал ОМОН: подругу оттолкнули, врача схватили и бросили в автозак. Туда же через мгновение отправили рядом стоящую девушку, которая пыталась снять на мобильный задержание. Родные трое суток пытались выяснить, где Виктор. Сегодня его должны судить, но где именно, никто так и не может сказать, пишет TUT.BY.

Виктор Хващевский — хирург-онколог высшей категории, стаж работы — 21 год. Последнее время работал в частном медцентре «Седьмое небо», до этого — в 10-й больнице, ранее — завотделением в тюремной больнице на Кальварийской в Минске. В пятницу, 19 июня, он, как обычно, отработал свою 12-часовую смену и возвращался домой.

— На проспекте Дзержинского он увидел старую знакомую, которую давно не видел, — говорит подруга мужчины Алена. — Вышел, чтобы поздороваться, поговорить. Они стояли на тротуаре, рассматривали фотографии. Неожиданно его схватили, потащили в автозак, знакомую оттолкнули, у нее синяки остались. Рядом стояла девушка, которая пыталась снять задержание на мобильный телефон, ее тоже задержали.

Виктор успел сообщить, что его везут во Фрунзенское РУВД, хотя задержание проходило на территории Московского района, около 22 часов.

— Всю ночь мы обзванивали РУВД, изолятор временного содержания и Центр изоляции правонарушителей, но везде говорили, что Хващевского у них нет, — поясняет Алена. — В обед следующего дня, когда я приехала на Окрестина, мне все-таки подтвердили, что он у них. Передачу принять отказались. Сегодня во Фрунзенском РУВД все-таки признали, что протокол об административном правонарушении на него составляли там. Но где его будут судить, мы не знаем — в суде Московского района, Фрунзенского или другого, нам никто ничего не говорит, дежурный во Фрунзенском РУВД сказал, что это будет закрытый суд.

Сегодня в судах дежурят друзья и родные Виктора. В буквальном смысле не отходят от информационных стендов, чтобы не пропустить в расписании его дело.

— Никогда в жизни его не задерживали, — говорит Алена. — Конечно, коллеги и друзья возмущены, многие пишут слова поддержки. Виктор не только замечательный врач, он активный человек — занимался альпинизмом, яхтингом, поэтому его сейчас поддерживают и друзья по спорту.

По вопросу задержания Виктора Хващевского TUT.BY обращался в минскую милицию, МВД, во все районные суды и Минский городской суд. По данным на 12.00 нам также не сообщают, где будут рассматривать дело против врача. Но суд должен состояться сегодня, поскольку истекают 72 часа с момента задержания, после чего судом должно быть принято решение — отпустить на свободу либо назначить административный арест.