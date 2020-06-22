Образ жителей стран Западной Европы, Северной Америки и Скандинавии гораздо более позитивен для белорусов, чем образ собственной национальной группы.

Социолог BEROC и Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан презентовала результаты исследования национальной идентичности лидеров мнений «Белорусская мечта».

Респондентами стали те белорусы, мнение которых транслируется в обществе (гражданские активисты, лидеры мнений, которые пользуются популярностью в СМИ, соцсетях и занимаются социальной активностью). По словам Дарьи Урбан, у этих людей огромная аудитория, их слушают, и то мнение, которое они транслируют, вполне может разделяться другими.

Россияне далеко, как и азиаты и арабы

Как показало исследование, наиболее близкими национальными группами к белорусам респонденты считают украинцев и обобщенный образ жителей Восточной Европы. Наиболее далекими являются жители Северной Америки, жители Западной Европы и скандинавы. Россияне по расстоянию в восприятии респондентов оказались примерно там же, где жители арабских стран и азиаты.

Дарья Урбан объяснила отдаленность групп белорусов и россиян друг от друга периодом, во время которого проводился опрос. Это был в ноябре–декабре 2019 года, когда как раз начались разговоры про интеграцию, и это вызвало всплеск негативного отношения к России.

Примечательно, что среди стереотипов респондентов, описывающих жителей нашей страны, превалировали те, которые имели негативную оценку: мыслят локально, не считают себя значительными на мировой арене, не доверяют людям, политически пассивные, безынициативные.

Обычно автостереотипы людей окрашены позитивно, отметила Дарья Урбан. В исследовании белорусские лидеры мнений наоборот дали негативные описания. Почему так происходит?

«Отношение к собственной национальной группе у представителей социально активной части общества выглядит, как классический пример отношения к группе «другие», но не «свои», – поясняется в работе.

По мнению социолога, такие ситуации возникают тогда, когда люди либо видят рядом другие социальные группы, которые им кажутся более привлекательными, которые разделяют их ценности, а когда собственная социальная группа не разделяет эти ценности.

«Другие» привлекательнее

И это подтверждается тем, что респонденты в большей степени соотносят себя с жителями Балтийских стран, чем с белорусами. То есть эта группа «других» выглядит куда более привлекательной, чем собственная.

Образ жителей стран Западной Европы, Северной Америки и Скандинавии гораздо более позитивный для респондентов, чем образ собственной национальной группы. Очевидно, образ жителей этих регионов воплощает некую «белорусскую мечту».

То есть, в основном представители гражданского общества в Беларуси разделяют западные ценности и в целом имеют положительные представления о жителях западных стран.

В свою очередь, высказывания, которые были использованы для описания россиян, имели в основном негативные оценки. Отмечается имперское мышление, неуважение к личному пространству, беспринципное использование других, агрессивная позиция по отношению к иным странам и др.

Белорусы через 10 лет

В работе указывается, что конструкты, которые описывают белорусов через 10 лет, куда более позитивны, чем те, что были использованы для описания белорусов сегодня.

Исследование также показало, что, по мнению лидеров мнений, через 10 лет мы будем еще больше отдаляться от России, а приближаться к жителям Западной Европы.

«Это показывает вектор мышления представителей гражданского общества в Беларуси», – отметила социолог.

Это исследование стоит рассматривать, как первый шаг в сторону детального изучения национальной идентичности белорусов во всей ее многогранности, считают авторы исследования.

«Мы получили и актуальный портрет белорусов, и ожидаемый образ в десятилетней перспективе, а также определили, какие национальные группы представляются респондентам наиболее привлекательными», – резюмировала Дарья Урбан.