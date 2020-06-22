Свое обещание он дал 22 июня, общаясь с жителями областного центра, сообщил корреспондент БЕЛТА.

«Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах», — сказал глава государства.

Среди участников встречи с президентом был местный экоактивист Дмитрий Бекалюк, который является противником строительства в городе аккумуляторного завода. По информации БЕЛТА, он согласился с предложением Лукашенко о проведении референдума. «Если, как вы сказали, этот референдум состоится, брестчане только будут благодарны», – заявил он.

«В этом можешь не сомневаться. Это прямые полномочия президента – организовать референдум в любой точке страны», — ответил Лукашенко.