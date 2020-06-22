Александр Лукашенко пообещал новые льготы для отслуживших срочную службу в Вооруженных силах. Также могут получить льготы и офицеры.

Такое заявление президент сделал, посещая в понедельник 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

Солдат, офицер, который что-то отдает родине, он должен иметь возможность быть вровень с теми, кто сегодня косит от армии. И в этом отношении будем предпринимать все, начиная от образования и заканчивая другими жизненными вопросами, насколько это позволит нам экономика», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Мы принимаем меры по дальнейшему повышению престижа военной службы. И для этого будем делать все. Для тех ребят, которые отслужили, мы даем большие преимущества, чтобы человек, отслуживший в армии, солдат, придя через полтора-два года, не сказал, что он потерял эти годы», — отметил он.