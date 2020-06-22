Александр Лукашенко поддержал предложение продлить на месяц действие сезонной 50-процентной скидки для пенсионеров на проезд в поездах региональных линий. Такое решение принято во время рабочей поездки главы государства в Светлогорский район Гомельской области, передает БЕЛТА.

Во время рабочей поездки глава государства открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги и лично оценил уровень комфорта в поезде. Во время поездки Александру Лукашенко доложили, что от пенсионеров поступают обращения с просьбой продлить на месяц, до 31 октября, период предоставляемой 50-процентной скидки на проезд в поездах региональных линий. Эта мера экономически просчитана, подготовлен проект нормативного правового акта.

Александр Лукашенко безоговорочно поддержал предложение. «Значит, сегодня и приняли решение, хорошо», — сказал он.

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Это предусмотрено указом №176 от 29 апреля 2011 года «О государственной поддержке пенсионеров». Соответственно, в скором времени указанный период будет расширен на месяц — до 31 октября включительно.