Форвард сборной Беларуси по баскетболу Никита Мещеряков высказался против ареста потенциального кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико.

«Игра без правил… кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это – не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», — написал на своей странице в Инстаграм спортсмен, проиллюстрировав пост фотографией Виктора Бабарико с надписью «Референдум».

Никита Мещеряков — младший брат игрока УНИКСа Егора Мещерякова, который 5 раз признавался лучшим баскетболистом Беларуси (1998, 2000, 2001, 2008 и 2009).