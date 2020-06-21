В Беларуси в субботу — 20 июня — снова не обошлось без задержаний. В Минске в разных частях города стояли автозаки и дежурил ОМОН, который активно задерживал людей днем ранее. В субботу вечером, по всей видимости, с этой задачей справлялись неизвестные в штатском, которые хватали немногочисленных людей на улицах и запихивали в микроавтобусы. В регионах также не обошлось без задержаний. Особенно «отличились» правоохранители в Ганцевичах, которые задержали не только тех, кто вышел на акцию солидарности, но напоследок демонстративно «скрутили» двух журналистов, которые выполняли свою работу. Об этом рассказали корреспонденты TUT.BY.



По данным лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», в целом по стране 20 июня было задержано около 30 человек. Реальное число может отличаться в бОльшую сторону. К примеру, 19 июня, по данным МВД, по стране было задержано около 270 человек, правозащитники — чуть меньше.



Среди задержанных в пятницу были также журналисты в том числе TUT.BY, «Радио Свобода», Onliner.by, Белстат, Reuters, которые пополняли свою свою работу. В пресс-службе МВД сообщили, что журналистов с аккредитацией на работу на территории Беларуси отпустили в день задержания. Почему же препятствовали работе, тем более что большинство коллег работает с опознавательными элементами (те же жилеты или крупные бейджи), — вопрос открытый. В пресс-службе ведомства обещают прояснить этот момент на уровне главы ведомства.

20 июня, по данным «Вясны», в Минске задержали 4 человека, в Борисове — около 9, в Бресте — 5, в Ганцевичах — около 10, в Гродно — Евгений Амплеев — представитель инициативной группы претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской.

В субботу — 20 июня — также не обошлось без задержаний журналистов. К примеру, в Ганцевичах на акцию солидарности вышло около 30 человек. «Говорить нельзя, стоять нельзя», — возмущались люди, когда милиция требовала разойтись. После того как некоторых задержали, а другие покинули место сбора, милиция обратила внимание на журналистов — их задержали, в этом участвовало как минимум 7 человек. Перед этим один из сотрудников милиции препятствовал работе журналистов, не давая им осуществлять видеосъемку задержания людей.

На стриме, который вели коллеги из издания «Першы рэгiён», в момент их задержания журналистов слышно, как один из журналистов говорит: «Да не бейте по ногам», «Не ломайте руки». Кто-то командует: «Надели наручники, *ля (нецензурная лексика звучит неоднократно. — Прим. ред.). Что за вопросы? Еще раз говорю, что за вопросы?». Один из журналистов просит сотрудников милиции быть осторожнее с камерой, а потом задает вопрос: «За что вы бьете меня?». Снова звучит команда надеть наручники.



Раздается телефонный звонок, и тот, кто командовал надеть наручники, сообщает: «Да, товарищ… Уже задержан. Камера, все при нем. Я вас понял товарищ… Все при мне, при мне этот телефон… Он на телефон, да… Есть… Есть… Я понял вас». Телефонный разговор заканчивается. Этот же мужчина говорит другому, чтобы тот выключил телефон (по всей видимости, мобильное устройство журналиста) и добавляет эмоционально: «Хватают, *ля. Повыгоняю завтра!». Посмотреть полностью видео с разгоном акции солидарности и задержания людей в Ганцевичах можно на сайте издания «Першы рэгiён».



В Ганцевичах были задержаны около десятка человек, среди которых журналист Александр Позняк и оператор Сергей Багров. По состоянию на 23 часа главный редактор издания Петр Гузаевский добивался освобождения задержанных журналистов, он подавал жалобу на действия сотрудников милиции, говорится на сайте издания.

В Гродно было одномоментно на площади Советской около 30 человек, стояли автобус и микроавтобусы с ОМОНом около площадей Советской и Ленина. Задержали, по нашей информации, одного человека.

В Бресте в субботу на проспект Машерова, где днем ранее проходила акция солидарности, приехал ОМОН, людей предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Людей собралось значительно меньше, чем в пятницу. Собравшиеся хлопали, а автомобилисты сигналили.

