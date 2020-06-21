С 1 июля в стране повысят трудовые пенсии – на 6%. Рост этих выплат связан с повышением средней зарплаты по стране. Повышение предусмотрено президентским указом №232. Рост пенсий был запланирован властями на четвертый квартал, однако было принято решение о переносе этих сроков, сообщает TUT.BY.



Финансирование расходов по реализации президентского указа будут за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

В Беларуси намерены в ближайшее время повысить трудовые пенсии, об этом сказал 21 июня Александр Лукашенко на открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки. По его словам, повышение было запланировано на четвертый квартал года, но было решено перенести его на более ранний срок, что сделано «не из-за популизма и не ради каких-то выборов«, уверяет президент.

«Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (Указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — сказал Александр Лукашенко.

«Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10−20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче», — добавил президент.

