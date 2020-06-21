В Беларуси отмечают День медицинских работников

Он празднуется в постсоветских странах по традиции в третье воскресенье июня. Учрежден праздник был в СССР в 1980 году.
В Беларуси сейчас трудятся около 43 тыс. врачей, в системе здравоохранения работают более 125 тыс. сотрудников.
В условиях эпидемии коронавирусной инфекции медработники оказались наиболее заметной социальной группой. К их работе приковано внимание всего общества.
Глава государства Александр Лукашенко перед праздником наградил 8 медиков медалью «За трудовые заслуги», 18 человек удостоились Благодарности президента.