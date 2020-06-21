Создатели мемориального комплекса в Борках заслужили госнаграды

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил представить к госнаградам создателей мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках. Об этом он заявил накануне, общаясь с участниками памятной церемонии, сообщил корреспондент БЕЛТА.

В создании мемориала участвовали Иван Артимович, Мария Левашова, Александр Соколов.

Александр Лукашенко дал высокую оценку тому, как в бетоне и скульптурах удалось передать все задуманное. Более того, все реализовано в сжатые сроки.

В память о жителях деревни Борки и сожженных деревнях области в 1964 году к 20-летию освобождения Кировского района от немецко-фашистских захватчиков был установлен памятник-скульптура воина и девушки, которая возлагает цветы. Спустя 62 года после трагедии возведена часовня в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Чуть позже установлена стена памяти сожженных деревень Могилевской области.

В 2019 году руководство области приняло решение провести реконструкцию памятных знаков в данной деревне и создать на этом месте мемориал, раскрывающий и показывающий в полной мере все зверства нацизма.

Эскизный проект мемориала в деревне Борки «Памяти сожженных деревень Могилевской области» был разработан группой молодых скульпторов и архитекторов. В соответствии с проектом появились элементы комплекса, олицетворяющие собой ужас той трагедии: улица с фрагментами обгоревших стен домов, которые показывают места, где они когда-то стояли. Оставленные в них вещи символизируют внезапно прервавшуюся мирную жизнь и беззащитность перед бесчеловечной жестокостью. На обгоревших бревнах — свидетельства людей, выживших в той чудовищной трагедии.

Установлены скульптурные композиции: «Беларусь – скорбящая мать», представляющая собой фигуру застывшей у пустой колыбели скорбящей матери, лишенной карателями детей и будущего, «Пламя» – образ разъяренной стихии, в которой оказались живые люди (перед посетителями предстают фигуры мечущихся в пламени жертв) и «Колодец» – место траура и памяти о замученных детях, заживо брошенных в колодцы.

По окончании этой импровизированной улицы установлен камень с посланием к потомкам и посажен парк, олицетворяющий собой жизнь.