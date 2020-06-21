"Ола" — в Светлогорском районе открыт мемориал в память о жертвах нацистов

21 июня состоялось открытие мемориального комплекса «Ола», который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны, сообщает БЕЛТА.

Перед началом Великой Отечественной войны деревня Ола насчитывала 34 двора и 168 жителей. Она была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками в конце июля 1941 года. К январю 1944 года в Олу были согнаны и переселены жители деревень Чирковичи, Здудичи, Ракшин, Рудня, Искра, Какаль (Светоч), Дедное нынешнего Светлогорского района, Коротковичи, Плесовичи, Сельное, Мормаль нынешнего Жлобинского района. Люди строили землянки, селились в хозпостройках.

Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около 1 тыс. солдат, окружил деревню Ола. Людей загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. Таким образом было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей.

После Великой Отечественной войны деревня Ола не возродилась. В 1958 году на братской могиле, в которой захоронены мирные жители и советские воины (всего 2253 человека), установлен памятник – скульптура коленопреклоненного солдата с венком.

В результате реконструкции братского захоронения создан мемориальный комплекс «Ола», который включает три функциональные зоны: входную группу, мемориальную зону (на территории, примыкающей к существующему братскому захоронению) и соединяющий их пешеходный маршрут по бывшей деревенской улице. В центре мемориальной зоны – символичный крест и колокол. Рядом – звонница в виде стилизованного деревенского сарая с количеством колоколов по числу деревень, жители которых здесь погибли.

В церемонии открытия мемориального комплекса принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко.