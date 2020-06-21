С каждым годом наша планета становится менее плодородной. Опустынивание и засухи приводят к голоду и нищете и ускоряют процесс изменения климата. В ООН призвали остановить дальнейшую деградацию почв и перейти к рациональному управлению земельными ресурсами.

17 июня отмечался Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. В посланиях по этому поводу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Генеральной Ассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде подчеркнули, что здоровье человечества и его благосостояние зависят от здоровья планеты. «Сейчас наша планета больна», – констатировал Антониу Гутерриш.

На сегодняшний день 75 процентов почв подверглись деградации. «Ежегодно мы теряем миллионы гектаров плодородной земли, что приводит к утрате примерно 10 процентов мирового ВВП», – добавил Председатель Генассамблеи. И он, и Генеральный секретарь ООН отметили, что от опустынивания и засухи в той или иной мере страдают 3,2 миллиарда человек.

В некоторых случаях почвенная эрозия происходит естественным образом во всех климатических условиях и на всех континентах. Однако семьдесят процентов земель во всем мире претерпели изменения в результате деятельности самого человека. К 2050 году этот показатель может достичь 90 процентов. Согласно прогнозам, к 2030 году использование земель для промышленных нужд возрастет на 35 процентов и составит более 115 млн гектаров, что эквивалентно территории Колумбии.

При этом нынешние темпы деградации почв ставят под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои самые насущные потребности. К 2050 году население планеты превысит девять миллиардов человек. Обеспечить их продовольствием можно только за счет повышения урожайности и улучшения качества выращиваемой продукции на здоровых почвах.

Если сегодня не принять срочных мер по восстановлению земель, то человечество вынуждено будет решать многие другие проблемы. Ведь опустынивание и засухи приводят к голоду и нищете, росту социальной и экономической напряженности, вынужденной миграции и климатическим изменениям.

В засушливых районах опустынивание вызывает серьезные экологические потрясения. Один из примеров экологической катастрофы – высыхание Арала, некогда четвертого по размеру закрытого моря в мире. Эта трагедия привела к изменению уклада жизни миллионов людей, разрушила социальные и экологические системы региона – исчезли ценные породы промысловых рыб, а также обитавшие там дикие животные. На обнажившейся части Арала появились солевые пустыни площадью более 5,5 млн гектаров.

Глава ООН уверен, что мы можем обратить тенденцию опустынивания вспять и найти решения проблем, связанных с вынужденной миграцией, голодом и изменением климата.

Ведь восстановление деградировавших земель позволит обеспечить продовольственную стабильность, создать рабочие места, восстановить биоразнообразие и смягчить последствия изменения климата.

Проблема изменения климата актуальна и для Беларуси. Пахотные земли в Гомельской области превращаются в пустыню, требуются срочные меры по их восстановлению.