Об этом она заявила на своей странице в Фэйсбуке в интернете.

В случае ее избрания президентом, она обещает инициировать разработку и проведение конституционной реформы. «Пусть народ решит, как нам подправить нашу республиканскую форму правления в сторону парламентско-президентской», – пишет претендент в кандидаты в президенты.

Она также ответила ее возможному сопернику на выборах нынешнему главе государства Александру Лукашенко, который, выступая 20 июня на открытии мемориального комплекса в Могилевской области, сказал: «У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага».

Канопацкая отвечает, что не рухнет и страну не потеряет. «Як немаўля яе на руках пранясу» – заверяет она.