Задержания участников акций и журналистов. Что происходило в городах Беларуси 19 июня

19 июня — последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Во второй половине дня в городах Беларуси прошли последние пикеты инициативных групп. В Гомеле люди собрались в 16.00 возле цирка, в Минске — в 18.00 около филармонии, сообщает TUT.BY.

Люди вышли также на улицы Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен. Они выстраивались в «цепи солидарности» на центральных улицах своих городов на расстоянии метра-полутора друг от друга. Участники в основном обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали «Отпускай!»), аплодировали и махали проезжающим автомобилям — водители сигналили в знак солидарности. Одновременно в Гомеле проходил пикет в поддержку Александра Лукашенко.

О чем говорили участники пикетов

— Я раньше вообще была аполитичной. Даже на выборы не ходила. Ну жила и жила: вроде и работа есть, и жизнь как-то идет. Я даже не знала, что в 2010 году были эти задержания на площади. Но в этом году, когда начали всех хватать, деньги [у Тихановского] аж с третьего раза нашли. Ну что они, совсем нас за дураков держат? Просто кому-то пора уже на пенсию, вот и все. // Ирина, Могилев

— Я вышел сюда, потому что нужно поддержать всех белорусов. Это важно, и мне страшно от того, что происходит какое-то беззаконие, всех задерживают. Меня очень сильно задело, когда меня самого посадили на сутки. И сегодня мы пришли поддержать всех, мы вместе и солидарны с ними. // Павел Палейчик, фильдшер, Лида

— Я пришла на этот пикет солидарности, потому что не могла не прийти. Сидит мой сын, сидят другие люди. Людей по всей стране задерживают, судят ни за что. И все белорусы должны сейчас проявить солидарность, если мы живем в Беларуси, принадлежим к этой нации. Мы должны преодолеть страх и показать, что мы народ. // Татьяна Северинец, Витебск

— Что он сделал из того, что обещал? Зарплата по 500. У кого она? Поддержка учителей, медиков — ложь. Сегодня учителя работают в классах, где по 30 детей, а им за нагрузку не доплачивают. И про коронавирус. Я не понимаю, почему весь мир борется, а нам говорят, что это не проблема. Страшно читать новости: каждый день задерживают людей. Если бы мы знали в 90-х во что он превратит страну, мы бы никогда за него не голосовали. Я думаю, мир ему не простит. Сегодня и Россия, и ЕС знают, что у нас происходит. // Светлана Эдуардовна, пенсионерка, Минск

Как все проходило

В местах проведения акций в разных городах не работал мобильный интернет от МТС и А1. Практически сразу же в местах сбора появились силовики: сотрудники милиции, ОМОН, люди в штатском. В Минске за акцией наблюдали замминистра внутренних дел Александр Барсуков и начальник минской милиции Иван Кубраков.

На пикете у филармонии в Минске находились лидер ОГП Николай Козлов и Ольга Ковалькова из БХД.

Около 19.00 милиционеры стали предупреждать, что акции незаконны, и призывали участников разойтись. Журналисты и местные жители сообщали о многочисленных автозаках и милицейских автобусах. Омоновцы стали оттеснять людей с тротуаров, цепи участников распадались.

В Минске были закрыты станции метро «Площадь Якуба Коласа» и «Площадь Победы», на площади Якуба Коласа не останавливались автобусы. На некоторое время перекрывались участки проспекта Независимости в районе площади Победы и станции метро «Октябрьская».

Около 20.00 в разных городах начались массовые задержания.

Например, в Минске группа бойцов ОМОН задерживала людей, двигаясь от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа, в сопровождении нескольких автобусов.

— Они не позволяли людям идти в сторону ЦУМа, заставляли всех разворачиваться. Задерживали даже тех, кто стоит просто стоит у магазинов и кафе. Одного парня задержали прямо в ТЦ «Московско-Венский». Силовики дошли до «Академии наук» и поехали после этого в сторону Октябрьской площади, — сообщила корреспондент TUT.BY. Задержали людей, которые стояли у памятника Якубу Коласу, на площадке возле филармонии — предупреждали, что задержат всех.

«Цепи солидарности» образовывались стихийно: там, где появлялись силовики, они исчезали, потом появлялись снова. Так в Минске, люди объединялись в «цепи» от площади Якуба Коласа до Октябрьской. Массовые задержания проходили в районе площади Якуба Коласа, парка Горького, цирка. По данным правозащитников, уже после 23.00 возле Белгосцирка было задержано около 20 человек.

Среди задержанных много журналистов, в том числе корреспонденты TUT.BY, «Радыё Свабода», Reuters, Onliner, «Белсат». Часть из них были отпущены после проверки документов в РУВД. Задержания проходили и в других городах Беларуси: в Могилеве, Гродно, Бобруйске, Гомеле, Витебске, Новополоцке.

После 21.00 минчане выстроились в цепь на проспекте Дзержинского в районе Грушевки. Спустя некоторое время появились омоновцы: предупредили, что акция незаконная и попросили разойтись. Тех, кто не последовал указаниям, стали задерживать. Станция метро «Грушевка» также была закрыта.

По информации правозащитников, всего вечером 19 июня было задержано более 60 человек, из них около сорока в Минске. На сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» опубликован список задержанных (информация обновляется).

Напомним, 18 июня в Минске прошла первая «цепь солидарности». Люди выстроились в цепь от площади Якуба Коласа через площадь Независимости и до Немиги. Акция носила исключительно мирный характер, длилась более шести часов и закончилось после полуночи. Сообщалось об одном задержанном. По подсчетам наблюдателей, в акции 18 июня приняло участие около тысячи человек, если не брать в расчет автомобилистов, которые, проезжая по проспекту Независимости, подавали сигналы в знак солидарности.