В настоящее время ученые по всему миру проводят клинические испытания около 300 вакцин, три из них успешно прошли первые этапы исследований и в ближайшее время могут быть допущены к заключительной фазе испытаний. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявила ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Мы приступаем к новому, третьему, этапу испытаний вакцин, — сообщила она, — по его завершении мы сможем точно сказать, насколько вакцина эффективна и безопасна». Она сказала, что надеется на лучшее, однако предупредила, что это очень сложный процесс и пока нельзя быть полностью уверенным в успехе.

«Положительный момент заключается в том, что у нас несколько вакцин-кандидатов», – добавила она. Если какая-либо из них успешно пройдет все испытания, то уже к концу года на рынке может появиться несколько сотен миллионов доз одной или больше вакцин. Еще миллиарды доз будут, скорее всего, готовы уже в 2021 году. И тут перед международным сообществом встает вопрос: как сделать так, чтобы прививку получили все, кто нуждается в вакцинации. «Мы можем добиться этого, только если все страны объединят усилия», – подчеркнула представительница ВОЗ.

«Давайте представим, что к концу года у нас будет пятьдесят или сто миллионов доз. И как они будут распределяться? Справедливо ли будет, если страны, заплатившие за разработку вакцин или способные купить их, начнут вакцинировать собственное население?», – спросила она.

В ВОЗ предлагают определиться с приоритетными группами. «Это люди, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией – шоферы машин скорой помощи, члены бригад экстренной медпомощи и другие медики, – отметила Сумья Сваминатан. – Это – полиция, работники продуктовых магазинов, санитарных служб – все те, кто подвергается повышенному риску».

В ВОЗ также считают, что одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие такими заболеваниями, как гипертония, диабет и деменция. Сваминатан напомнила о смертоносных вспышках COVID-19 в тюрьмах, домах престарелых и среди обитателей городских трущоб. В ВОЗ полагают, что эти группы населения также должны быть включены в приоритетный список.