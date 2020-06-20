Документ охватывает период с ноября прошлого года по февраль 2020-го. С момента подготовки этого доклада Украина, как и весь остальной мир, переживает кризис, связанный с пандемией. Напомним, что 43-я сессия Совета ООН по правам человека началась еще 24 февраля и должна была продлиться до 20 марта. Однако из-за коронавируса она была приостановлена и возобновилась лишь на этой неделе. За это время у правозащитников ООН появились некоторые новые данные.

По словам Нады ан-Нашиф, в Управлении Верховного комиссара отслеживают все случаи нарушения прав человека, возникающие на фоне пандемии и борьбы с инфекцией. Например, в особо уязвимом положении находятся обитатели домов престарелых, заключенные, люди с инвалидностью, бездомные и представители народности рома.

Эксперты ООН обсуждают с правительством Украины и де-факто властями самопровозглашённых республик вопрос, связанный с пересечением линии соприкосновения, которая разделяет подконтрольные и неподконтрольные украинским властям территории на востоке страны. Как отметила заместитель Верховного комиссара, мирные жители не всегда могут получить пропуск ввиду отсутствия четких критериев для выдачи такого документа.

В рамках подготовки доклада члены Мониторинговой миссии совершили 52 поездки и провели 129 интервью с пострадавшими, их родственниками и свидетелями нарушений прав человека. За период с ноября прошлого года по февраль текущего по сравнению с предыдущими тремя месяцами число погибших в результате конфликта снизилось на 55 процентов. Однако с марта, как сообщила докладчик, отмечается новый рост насилия.

«Все стороны, – подчеркнула ан-Нашиф, – должны [… ] поддержать призыв Генерального секретаря установить глобальное перемирие».

Она напомнила, что в конце декабря обе стороны одновременно выпустили на свободу 222 задержанных – это первая подобная акция за два года. В результате проведенных после этого собеседований выяснилось, что многие из этих людей подверглись пыткам и жестокому обращению. Причем, по данным Управления ООН по правам человека, часть нарушений совершили сотрудники украинской службы безопасности. В Донецке задержанных также систематически пытали, в том числе с применением электрошока, удушения, имитаций казни и сексуального насилия.

В докладе отмечается, что в районах, контролируемых правительством, эксперты Мониторинговой миссии ООН пользовалось беспрепятственным доступом к местам содержания под стражей, а вот на территории самопровозглашенных «республик» их возможности «крайне ограничены». Более того, по словам ан-Нашиф, в самопровозглашенных «республиках» все судебные процессы, связанные с обвиняемыми в причастности к деятельности вооруженных групп, проходили за закрытыми дверями.

Как сообщают авторы доклада, за отчетный период по всей Украине отмечались случаи нарушения права на свободу выражения, а пресса подвергалась нападкам. В самопровозглашенных «республиках» наблюдалась наиболее тревожная тенденция: как отмечают эксперты ООН, критические высказывания там могут быть озвучены только в социальных сетях.

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека приветствовала решение правительства Украины внести изменения в Избирательный кодекс страны. Они расширят возможности участия в голосовании для внутренних переселенцев и находящихся за границей трудовых мигрантов.

В докладе сообщается, что «в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией, была проведена десятая призывная кампания, в рамках которой примерно три тысячи мужчин были призваны в вооруженные силы Российской Федерации, в нарушение международного гуманитарного права». Авторы документа указывают, что «тех, кто уклонялся от призыва, подвергали уголовному преследованию». Они отмечают также, что «Россия депортировала или принудительно переместила как минимум 186 человек, считающихся по российскому законодательству иностранцами, в том числе 107 граждан Украины, которые, по мнению Российской Федерации, не имеют права на проживание в Крыму».

На заседании выступили представители РФ и Украины

В своем выступлении представитель Украины Юрий Клименко отметил, что доклад еще раз продемонстрировал «ужасающие последствия незаконной российской оккупации» украинских территорий. Он подчеркнул, что Киев «продолжает сотрудничать с Минской группой, а также ведет прямые переговоры с Российской Федерацией как стороной вооруженного конфликта и представителями незаконных вооруженных формирований», которые, по его словам, полностью зависят от Москвы.

Клименко обвинил Россию в проведении политики, которая «приводит к изменению демографического состава Крыма и репрессиям в отношении крымских татар». Он также сообщил, что Россия фактически лишила граждан Украины права владения землей на Крымском полуострове.

В ходе заседания Совета по правам человека продемонстрировали записанное видеообращение Георгия Мурадова, постоянного представителя Крыма при президенте РФ. Он обвинил Украину «в массовом нарушении прав жителей российского Крыма». По его словам, в 2014 году Киев оставил крымчан без пресной воды, перекрыв канал, а зимой 2015 года – без электроэнергии. В обоих случаях, как подчеркнул Мурадов, Москва приняла срочные меры. «В Крыму призывы вернуть Крым Украине воспринимаются только как призыв уничтожить наш народ, но жизни крымчан имеют значение», – подчеркнул он.

Сегодня, как отметил Мурадов, «добровольно полученные крымчанами российские паспорта» не признаются на Западе, поэтому люди, по его словам, не могут посещать своих близких, живущих в западных странах. Он также обвинил власти Украины в притеснении русского языка и призвал ООН «расследовать эти и другие нарушения прав человека».