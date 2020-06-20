«США призывают правительство Беларуси придерживаться своих международных обязательств уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться», – говорится в обращении американского посольства в нашей стране, опубликованном в интернете.

Также в нем содержится призыв освободить всех задержанных накануне милицией во время мирных собраний людей. Обращается внимание на немотивированные действия правоохранителей в отношении журналистов, многие из которых также оказались задержанными при исполнении своих служебных обязанностей.

«Задержания журналистов и мирных демонстрантов по всей Беларуси неприемлемы», – отмечается в заявлении посольства Великобритании.