Это произошло накануне во время визита в Минск российского руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Как отмечает пресс-служба МИД Беларуси, документом предусматривается взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание людей в обеих странах. Таким образом, иностранные граждане смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств воздушным, железнодорожным, а также автомобильным транспортом по национальной визе одного из них.