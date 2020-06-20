Сообщения о жестких действиях силовиков в отношении граждан, вышедших на улицы во второй половине последнего дня сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, приходят из многих населенных пунктов страны.

Очевидцы, которые делятся своими видеозаписями в социальных сетях, зачастую отмечают необоснованную жестокость со стороны милиционеров.

В Минске подразделения ОМОНа курсировали по городу и задерживали людей в разных районах. После их отъезда граждане собирались вместе вновь. Так было, к примеру, на проспекте Дзержинского.

Список задержанных постоянно обновляется на сайте spring96.org.