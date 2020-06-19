434985 – рекорд за всю историю Беларуси для альтернативного претендента в кандидаты в президенты.

Утром 19 июня, в последний день сбора подписей, в его инициативной группе сообщили, что в территориальные избирательные комиссии их передано 283000. Несмотря на то, что этого достаточно для регистрации кандидата в президенты, члены его штаба заявляют, что будут сдавать их до крайнего срока.

Часть собранных подписей, скорее всего, не попадут в те комиссии, куда их сдавать должны были сам Виктор Бабарико и его сын, руководитель штаба, Эдуард. Это связано с тем, что их вчера задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси. Они находятся в следственном изоляторе КГБ.