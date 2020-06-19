В руинах польского замка XIV века был обнаружен ящик с серебряными предметами, принадлежащими, как полагают, евреям, которые были убиты во время Второй мировой войны.

Королевский замок Новы-Сонч — это ныне разрушенное средневековое строение, которому около 600 лет.

Считается, что нацисты спрятали там тайник с украденными вещами, когда оккупировали Польшу.

Историко-исследовательское объединение Nowy Sącz провело исследование замка и сделало сенсационное открытие.

Находка содержит различные серебряные предметы домашнего обихода, включая кубки и столовые приборы.

Сто три серебряных предмета были зарыты в ржавом разлагающемся ящике.

Каждое изделие, как говорят, было сделано либо в Австрии, либо в Польше.

Польский замок, где было сделано открытие, был превращен нацистами в казарму летом 1941 года.

Они также использовали его в качестве склада боеприпасов и угнали из города 20 000 Новы-Сончских евреев.

В 1942 году все еврейское население этого района было отправлено в лагерь смерти Белжец.

Польские подпольщики взорвали фашистские казармы в 1945 году и практически полностью разрушили замок.

Сейчас замок Новы-Сонч исследуется, потому что есть планы по его восстановлению.

Серебряное сокровище теперь будет передано археологам, которые перепишут все предметы и затем выставят их в местном музее.