Постпреды стран Евросоюза согласовали продление санкций против России до конца января 2016 года. Окончательное решение о продлении может быть принято на встрече глав МИД стран ЕС 22 июня

Участники заседания комитета постоянных представителей стран ЕС (КОРЕПЕР) согласовали вопрос о продлении антироссийских санкций еще на полгода — до конца января 2016 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Окончательно решение о продлении санкций может быть принято на очередной встрече руководителей министерств иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится 22 июня 2015 года в Люксембурге. По данным Reuters, решение о продлении санкций планируется принять в техническом порядке, то есть без дополнительного обсуждения.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что, если хотя бы одна из стран ЕС потребует на уровне КОРЕПЕР дополнительного обсуждения, главам МИД придется проводить консультации.