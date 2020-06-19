В Беларуси задерживают журналистов

В Минске людьми в гражданской одежде была задержана корреспондент «Радыё Свабода» Александра Дынько, которая вела прямой видеоэфир из центра города с пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты.

По сообщению NN.by задержали оператора Reuters. Поступает информация о том, что среди десятков задержанных людей есть журналисты в специальных жилетах и с бэджами-удостоверениями не только в столице.

Тем временем люди вышли на улицы и выстроились в цепи во многих городах Беларуси: Гродно, Брест, Витебск, Гомель, Речица, Светлогорск, Пружаны, Лида, Молодечно, Бобруйск… В некоторых из них не обходится без задержаний людей милиционерами и людьми в гражданской одежде.

Пикеты были организованы в Вильнюсе, Киеве, Москве.