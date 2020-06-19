Белорусские краеведы и историки на старом еврейском кладбище в агрогородке Крево Сморгонского района Гродненской области нашли предполагаемые могилы родственников действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал 9tv.co.il.

В частности, на кладбище нашли могилы прапрадедушки и прапрабабушки Нетаньяху Хаима и Песии Милейковских. Их сыном был Цви Милейковский, а его сын — раввин Натан Мелейковский. Именно в семье Натана в 1910 году родился отец нынешнего премьера Бенцион, который с родителями в 1920 году перебрался в Израиль, где поменял свою фамилию на Нетаньяху.

Один из организаторов фестиваля «Kreva Create» Сергей Гапон рассказал, что расчистка и восстановление кладбища идет в рамках подготовки к фестивалю. Здесь же планируется установить несколько арт-объектов для чествования памяти еврейских жителей Крева.

По словам Гапона, семья Милейковских в Крево была очень обширная. Точное местонахождение захоронения предков израильского премьера планируется установить в августе после прочтения надмогильных надписей.

Краевед также заявил, что фамилия Милейковский может быть связана деревни Милейково, которая находится возле Крева. В местечке они держали несколько лавок с тканями, мясом и так далее.

Брат Биньямина Нетаньяху Иддо, публицист и врач, отметил, что не знал имена своих прапрадедушки и прапрабабушки. Он также заявил, что хотел бы посетить место, где родился его дедушка.