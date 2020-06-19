Глава КГК Иван Тертель на встрече с послами западных стран в МИД представил достаточно серьезные и убедительные факты, свидетельствующие о совершении определенными лицами конкретных правонарушений, преступлений, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Так Владимир Макей ответил на вопрос TUT.BY.



На вопрос TUT.BY, о чем шла речь вчера на встрече с послами стран ЕС и США, чья это была инициатива — КГК или МИД — и почему некоторые дипломаты позже отмечали довольно грубое поведение Ивана Тертеля, Макей сказал, что это чепуха.

— Хочется употребить недипломатическое выражение: абсолютная чепуха, — начал отвечать Макей.

— Пожалуйста, мы привыкли, — откликнулся Лавров.

— Абсолютная чепуха. Конечно же, речь шла о серьезных вещах. Поэтому улыбок каких-то, наверное, благожелательных выражений, пожеланий не было, был серьезный, прагматичный заинтересованный разговор. Вопрос действительно был серьезный. Что касается поведения председателя КГК, то я должен сказать, что, на мой взгляд, он представил достаточно серьезные, убедительные факты, свидетельствующие о совершении определенными лицами конкретных правонарушений, преступлений, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов, — сказал Макей.

Глава МИД отметил, что в других странах такие преступления наказываются очень серьезно. Что касается инициатора встречи, то МИД традиционно в период каких-то важных политических кампаний и «в случае обострения ситуации» приглашает представителей дипмиссий, и в первую очередь руководителей дипмиссий государств — членов ЕС и США, чтобы высказать официальную позицию по тому или иному вопросу.

— И вчера мы постарались довести данную позицию. Во всяком случае, сейчас никто не сможет нас упрекнуть в том, что мы отказываемся от диалога, или боимся диалога, или не хотим разговаривать с дипломатами, аккредитованными здесь. Поэтому не знаю, кто мог сказать такую ерунду. Хочу сказать, что если дипломаты рассматривают подобного рода приглашения в МИД и доведение до них официальной информации как какую-то агрессию со стороны руководителей или представителей тех или иных госорганов, то возникает вопрос относительно того, тот ли дипломат здесь находится и правильно ли он выполняет свою работу, — сказал Макей.



Он также отметил, что вчера министр иностранных дел «немножко, возможно, резко отреагировал» на высказывания одного из дипломатов (Владимир Макей имеет в виду себя. — Прим. TUT.BY). Это произошло, потому что с точки зрения МИД дипломат, находящийся в любой стране, должен направлять в столицы своих государств абсолютно объективную информацию, основанную как на источниках оппонентов власти, так и на официальной информации, исходящей от власти.

— Но это не дело, когда та или иная информация берется только лишь из оппозиционных СМИ или источников или от оппонентов власти и докладывается в столицы своих государств как объективная картина происходящего в Беларуси. Поэтому для нас категорически такой подход неприемлем. Мы как продолжали практику приглашения руководителей дипмиссий государств Евросоюза и других западных стран в МИД для доведения официальной информации по тем или иным событиям, происходящим в Беларуси, так и будем продолжать. Если кто-то рассматривает это как какой-то агрессивный аспект в их отношении, ну, значит, могут не приходить, — сказал Макей.

Напомним, накануне в МИД прошла встреча послов стран ЕС и США с участием главы КГК (до недавнего времени зампреда КГБ) Ивана Тертеля. По окончании встречи журналистам ни МИД, ни послы не рассказали, о чем на ней говорили. Позже своими впечатлениями с редакцией Reform.by поделились несколько участников этой встречи. Дипломаты отметили, что глава КГК Иван Тертель рассказал дипломатам об уголовном деле, которое возбуждено в отношении должностных лиц Белгазпромбанка. Фигурантом дела также является потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико.

Но настоящее недоумение у собравшихся вызвало поведение генерала Тертеля. Он обращался с присутствовавшими довольно жестко, если не сказать агрессивно. И такое поведение он позволял себе не только с сотрудниками МИД и министром Макеем, но и с дипломатами. По словам очевидцев, у собравшихся представителей стран ЕС сложилось впечатление, что их пригласили для того, чтобы оскорбить.

«Он выглядел настоящим хозяином положения», — добавил один из участников встречи.

