«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

«Люди приедут, не узнают свои дома», — говорят жители деревни Борки Кировского района Могилевской области, куда завтра на открытие мемориального комплекса должен приехать Александр Лукашенко. Что это за объект и какой марафет навели в селе, где живет пара десятков человек, — в материале TUT.BY.

Трагедия деревни Борки

Деревня Борки находится в паре километров от оживленной трассы Могилев — Бобруйск. В годы оккупации по этой дороге тоже активно ездили — тут шли грузовики с немецкими солдатами и продовольствием. А наши партизаны устраивали на них засады. В начале июня 1942 года они провели сразу несколько операций, в которых уничтожили группу немецких летчиков, а также группу полицейских и офицеров СС.

За это последовала месть. Немцы посчитали, что близлежащая деревня Борки и окружающие ее поселки являются партизанскими и 15 июня 1942 года уничтожили 1714 жителей этих поселений. Часть — убили, часть — сожгли заживо. Уцелело лишь 23 человека. Это была одна из самых масштабных и кровавых карательных операций нацистов в Беларуси. Она легла в основу повести Алеся Адамовича «Каратели».

Но деревня Борки возродилась. В 1960-е годы тут появился памятник о тех событиях, а в 2004-м здесь построили часовню. В 2008 году на месте трагедии создали мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области». Да и вообще, местные власти поддерживали село в неплохом состоянии.



Теперь же комплекс серьезно реконструировали, расширили, и завтра, 20 июня, на его открытие должен приехать Александр Лукашенко.

Как выглядит мемориал

Мемориальный комплекс создали Иван Артимович, Александр Соколов и Мария Левашова.

Он представляет собой несколько архитектурных конструкций — входная группа «Беларусь — скорбящая мать», «Улица» (обугленные стены домов с цитатами очевидцев тех событий), «Пламя» (сгоревший ангар), а также полный слез черный колодец. Субъективно говоря, комплекс выглядит современно, символично и информативно.



А какой марафет навели в Борках?

Как рассказывают жители Кировска, вместе с реконструкцией комплекса обновлялась и сама деревня Борки. Еще весной за госорганизациями района закрепили дома, которые их работники приводили в порядок — красили, ремонтировали и меняли кровлю. Чем ближе к мемориалу — тем основательней.

— Дачники приедут, не узнают, где их дом, — смеются местные. Ведь жилых тут примерно хат двадцать из где-то тридцати.

В Борках в 2020 году проводили и районный, и областной, и республиканский субботники — посадили сад, а также почистили озеро. «Ну так нехило все сделали», — говорит нам местный житель.



Во всей деревне централизованно поменяли заборы, положили асфальт, вырыли два новых колодца и даже построили скважину и поставили колонку. Правда, в четверг вечером она еще не работала.

Зато в четверг вечером в Борках работали люди из машины медпомощи. Они проводили тут санитарную обработку. От чего — несложно догадаться.



Жители Кировского района говорят, что всем, кто значится в списках гостей на торжественное открытие с участием Александра Лукашенко, экстренно сделали тесты на коронавирус.

Одна из жительниц Борок тоже говорит, что у них с мужем взяли тесты. А вот мужчина из соседнего с мемориалом дома, наоборот, рассказывает, что у него никто ничего не брал и ни в чем не ограничивал.



По словам местных, в субботу в Борки можно будет въехать только до восьми утра, потому что мероприятие с участием Александра Лукашенко будет после десяти. Еще вчера рядом с комплексом смонтировали большой экран для трансляции выступления.

— Сегодня (в четверг. — Прим. TUT.BY) нас собрали — мол, приходите в субботу, зовите детей, теток, дядек, — говорит нам на прощание местный житель.