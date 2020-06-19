«Люди приедут, не узнают свои дома», — говорят жители деревни Борки Кировского района Могилевской области, куда завтра на открытие мемориального комплекса должен приехать Александр Лукашенко. Что это за объект и какой марафет навели в селе, где живет пара десятков человек, — в материале TUT.BY.

Трагедия деревни Борки

Деревня Борки находится в паре километров от оживленной трассы Могилев — Бобруйск. В годы оккупации по этой дороге тоже активно ездили — тут шли грузовики с немецкими солдатами и продовольствием. А наши партизаны устраивали на них засады. В начале июня 1942 года они провели сразу несколько операций, в которых уничтожили группу немецких летчиков, а также группу полицейских и офицеров СС.

За это последовала месть. Немцы посчитали, что близлежащая деревня Борки и окружающие ее поселки являются партизанскими и 15 июня 1942 года уничтожили 1714 жителей этих поселений. Часть — убили, часть — сожгли заживо. Уцелело лишь 23 человека. Это была одна из самых масштабных и кровавых карательных операций нацистов в Беларуси. Она легла в основу повести Алеся Адамовича «Каратели».

«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

Но деревня Борки возродилась. В 1960-е годы тут появился памятник о тех событиях, а в 2004-м здесь построили часовню. В 2008 году на месте трагедии создали мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области». Да и вообще, местные власти поддерживали село в неплохом состоянии.

«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко
Теперь же комплекс серьезно реконструировали, расширили, и завтра, 20 июня, на его открытие должен приехать Александр Лукашенко.

Как выглядит мемориал

Мемориальный комплекс создали Иван Артимович, Александр Соколов и Мария Левашова.

Он представляет собой несколько архитектурных конструкций — входная группа «Беларусь — скорбящая мать», «Улица» (обугленные стены домов с цитатами очевидцев тех событий), «Пламя» (сгоревший ангар), а также полный слез черный колодец. Субъективно говоря, комплекс выглядит современно, символично и информативно.
«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

А какой марафет навели в Борках?

Как рассказывают жители Кировска, вместе с реконструкцией комплекса обновлялась и сама деревня Борки. Еще весной за госорганизациями района закрепили дома, которые их работники приводили в порядок — красили, ремонтировали и меняли кровлю. Чем ближе к мемориалу — тем основательней.

«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

— Дачники приедут, не узнают, где их дом, — смеются местные. Ведь жилых тут примерно хат двадцать из где-то тридцати.

В Борках в 2020 году проводили и районный, и областной, и республиканский субботники — посадили сад, а также почистили озеро. «Ну так нехило все сделали», — говорит нам местный житель.
«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

Во всей деревне централизованно поменяли заборы, положили асфальт, вырыли два новых колодца и даже построили скважину и поставили колонку. Правда, в четверг вечером она еще не работала.

Зато в четверг вечером в Борках работали люди из машины медпомощи. Они проводили тут санитарную обработку. От чего — несложно догадаться.
«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

Жители Кировского района говорят, что всем, кто значится в списках гостей на торжественное открытие с участием Александра Лукашенко, экстренно сделали тесты на коронавирус.

Одна из жительниц Борок тоже говорит, что у них с мужем взяли тесты. А вот мужчина из соседнего с мемориалом дома, наоборот, рассказывает, что у него никто ничего не брал и ни в чем не ограничивал.
«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

«Люди дома свои не узнают». Как выглядит деревня Борки, куда завтра приедет Лукашенко

По словам местных, в субботу в Борки можно будет въехать только до восьми утра, потому что мероприятие с участием Александра Лукашенко будет после десяти. Еще вчера рядом с комплексом смонтировали большой экран для трансляции выступления.

— Сегодня (в четверг. — Прим. TUT.BY) нас собрали — мол, приходите в субботу, зовите детей, теток, дядек, — говорит нам на прощание местный житель.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА